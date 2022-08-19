В Госдуме заявили о недопустимости ядерного терроризма со стороны Киева

Депутатам стоит обозначить позицию по ситуации вокруг Запорожской АЭС и обсудить обращение к международным институтам и парламентам стран мира о безопасности атомных объектов и недопустимости ядерного терроризма со стороны киевской хунты, сообщил глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

«Готов выступить «за» созыв внеочередного заседания Совета думы. Мы должны четко обозначить свою позицию и, возможно, обратиться к международным институтам и парламентам стран мира относительно безопасности атомных объектов и недопустимости ядерного терроризма со стороны киевской хунты», – подчеркнул Слуцкий в своем Telegram-канале.

Ранее в Министерстве обороны РФ предупреждали, что из-за действий Киева на Запорожской АЭС может возникнуть ситуация, сопоставимая с Чернобылем и Фукусимой. По имеющимся у Минобороны РФ данным, Киев планирует в пятницу, 19 августа, осуществить резонансную провокацию на Запорожской АЭС во время посещения Украины генсеком ООН Антониу Гутерришем. В МИД РФ обвинили киевский режим в ядерном шантаже.

Расположенная в Энергодаре Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе – находится под контролем ВС России. Украинские войска ведут массированный обстрел территории станции, используя в том числе беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. В большинстве случаев атаки отражают системы противовоздушной обороны, однако фиксируются попадания снарядов в объекты инфраструктуры и в район хранилища ядерных отходов. Москва призывала Запад прекратить интриги по ситуации с Запорожской АЭС и повлиять на Киев для прекращения обстрелов атомной станции.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как можно защитить Запорожскую АЭС. В частности, эксперты предложили либо вовсе остановить работу станции, либо снизить ее мощность до минимальных значений.

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