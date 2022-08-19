 

Мнение: Дорога дальняя, хлопоты напрасные…

19.08.2022, 1:15, Разное
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прилетел во Львов, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Потом к президентам присоединился генсек ООН Антониу Гутерриш. Уже втроем они обсудили вопросы временного прекращения огня в зоне конфликта, экспорта зерна из Украины и ситуацию вокруг Запорожской АЭС. На обсудеждении хватило 40 минут.

Судя по заявлениям Зеленского и Эрдогана после переговоров, ни о чем конкретном не договорились.

– Украина будет вести переговоры с Россией только в том случае, если та покинет все занятые российскими войсками территории. – заявил президент Украины.

Эрдоган пообещал обсудить с Путиным итоги львовских переговоров с Зеленским и Гутеррешем. И добавил:
— Турция готова оказать содействие в возобновлении стамбульского процесса переговоров между Россией и Украиной.
Отсюда

В общем, ничего конкретного. Чтобы визит Эрдогана во Львов не выгладил совсем нулевым, Турция и Украина подписали меморандум о восстановлении разрушенной украинской инфраструктуры.

Фотографии отсюда и отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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