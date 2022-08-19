 

Мнение: Не шмогли

19.08.2022, 1:10, Разное
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По всему Подмосковью развешаны новые предвыборные плакаты КПРФ с папашей Зю и с таким вот предвыборным слоганом: “Мы правы! Мы сможем!” Блин, что это мне напоминает?! Ну конечно же – предвыборный слоган… Барака Обамы в 2008 году – “Yes, we can!”

Однако ж – каковы коммунисты нынче? Продвинутые ребята!

Забавно, конечно. Чем в большую архаику сваливается партия – тем более неразборчивой она становится. Думается – вследствие общего поглупления. Интересно – предъявят ли Зюганову бдительные товарищи за такой “образец для подражания”?

Хотя, справедливости ради, надо признать, что тырить слоганы у американских президентов – давняя традиция российских выборов. Еще, помнится, в 1996 году команда Ельцина просто и без затей скопировала основной лозунг тогдашних демократов в США – Choose or lose! У нас, как известно, его скопипастили как “Голосуй или проиграешь!” Причем никого не смутило даже то, что на русском при переводе потерялась рифма. Все равно, как мы помним, лозунг проканал на “ура”.

А комми-лозунгом так и тянет поиграть. Какой-то он недоделанный. Мне вот показалось, что лучше было бы “Вы правы! Мы сможем!” Или наоборот: “Мы правы! Ты сможешь!” Или уж объясниться: “Мы правы, хотя и левы! А вы так сможете?” Или даже так: “Я прав, хотя я лев! Я смог!” И игры смыслов было бы побольше, и, главное, калька с Обамы не так бы бросалась в глаза. Особенно если где-нибудь там еще и льва подрисовать.

Хотя, пожалуй, в общем постмодернистком стиле лучше было бы вообще не переводить. Так и написать: “Геннадий Зюганов. Yes, we can!” Было бы по крайней мере смешно.

Но нет. Так мы не сможем. (2016)

Источник: Размышления вольного социолога


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