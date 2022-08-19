Мнение: Россия нашла покупателей на весь уголь, от которого отказался ЕС

Сообщают, что к августу РФ смогла решить проблему продажи угля, от поставок которого отказался ЕС. Весной прогнозировали, что РФ сможет этого добиться лишь к 4-му кварталу 2022-го или 1-му кварталу 2023-го года. Достаточно оперативно получилось, в основном за счет дисконта на фоне зашкаливающих мировых цен, которые позволяют снимать жирную маржу даже с солидной скидкой (по факту, плата за обход санкций). С нефтью, кстати, схожая история происходит.

Россия нашла покупателей на весь уголь, от которого отказался ЕС

Беспрецедентный рост цен позволил поставщикам компенсировать дисконт при поставках на азиатские рынки

Россия в июле смогла перенаправить все выпадающие из-за санкций ЕС экспортные объемы угля из европейских стран в Китай и Индию. Благодаря этому поставки за рубеж к предыдущему месяцу почти не изменились, сообщается в обзоре экспертов Центра развития энергетики (ЦРЭ).

В исследовании со ссылкой на данные аналитического агентства Kpler отмечается, что в июне морской экспорт угля из России составил 16,45 млн т (-0,6% к уровню мая, +3,5% к июню 2021 г.). Уголь в азиатском направлении в большинстве случаев поставляется именно морем (по данным Ассоциации морских торговых портов, в 2021 г. перевалка угля в портах составила 202,7 млн т, а экспорт угля, по данным Минэнерго, – 223 млн т).

Поставки российского угля в ЕС в июле, по оценке ЦРЭ, могли упасть по сравнению с июнем примерно на 3 млн т, но падение «в основном было компенсировано перенаправлением объемов на Восток – в Индию и Китай». Общие поставки на Восток могли вырасти на 2,8 млн т, говорится в обзоре. По данным Kpler, крупнейшими импортерами российского угля в июле стали Китай, куда морем было поставлено 6,7 млн т, и Индия (2 млн т). Рост поставок в эти страны за месяц составил 42 и 60% соответственно.

По мнению экспертов ЦРЭ, стабилизации экспорта угля в июле способствовало изменение правил перевозки угля на Восточном полигоне (БАМ и Транссиб), которое с 1 июля вернуло производителям угля Кузбасса, Хакасии и Тувы квоты на приоритетный вывоз на Восток. Погрузка угля на сети РЖД в январе – июле сократилась на 5,5% год к году, тогда как за первое полугодие снижение составляло 5%. Но, по мнению аналитиков ЦРЭ, замедление погрузки угля в июле «в большей степени связано с сокращением отгрузки на внутренний рынок».

В обзоре также отмечается, что дисконт в цене на российский уголь в июле изменился незначительно и по-прежнему «крайне велик». По расчетам ЦРЭ, как на восточном, так и на западном направлении российский уголь торгуется с дисконтами более $200/т относительно региональных бенчмарков (т. е. на 45–50% дешевле). Эта скидка более чем в 10 раз больше, чем до 24 февраля, когда началась СВО на Украине. На конец июля цена на российский уголь (6000 ккал FOB Восточный) составляла около $180/т против $185/т месяцем ранее, говорится в исследовании ЦРЭ.

В середине июня цены на уголь в Европе на фоне санкций и проблем с поставками газа из РФ выросли до максимума с начала марта 2022 г. С 14 по 21 июня фьючерсы на энергоуголь с доставкой в порты Амстердама, Роттердама и Антверпена подорожали почти на 30% до $373/т («Ведомости» писали об этом 22 июня).

17 августа фьючерсы торговались в диапазоне $370–376/т. Выше цены были только в марте, в первые недели СВО на Украине: 8 марта уголь в ЕС стоил $441,6/т. Цена на уголь из ЮАР (FOB Ричардс-Бей) c поставкой в текущем месяце выросла 17 августа до $327,8/т. Стоимость сентябрьских фьючерсов на австралийский уголь (FOB Ньюкасл) обновила исторический максимум и достигла $433/т.

Основные экспортеры угля из России – СУЭК, «Кузбассразрезуголь», «Сибантрацит», «Эльгауголь», «СДС-уголь», Кузбасская топливная компания, «Колмар», «Русский уголь», «Распадская», «Мечел». В этих компаниях на запросы не ответили.

По прогнозу ЦРЭ, в августе экспорт угля сохранится на уровне июля, но фактический объем поставок будет зависеть от динамики отгрузок в Индию, Турцию и на Ближний Восток, которые должны заменить российским угольным компаниям европейский рынок. Покупатели в ЕС при этом вынуждены искать нестандартные альтернативы российскому углю: помимо США, Колумбии и Австралии заметно увеличился импорт угля в ЕС из Казахстана и Танзании, следует из обзора.

В начале апреля ЕС включил в пятый пакет санкций против России из-за СВО на Украине эмбарго на импорт российского угля. Оно запрещает поставки из России по долгосрочным контрактам с 10 августа, а спотовые закупки, по данным Reuters, были остановлены сразу после введения ограничений.

Вице-премьер России Александр Новак весной отмечал, что у РФ есть возможности перенаправить экспорт угля из Европы в страны АТР через морские порты европейской части страны («Ведомости» писали об этом 7 апреля). В начале июня замминистра энергетики Сергей Мочальников говорил, что Минэнерго совместно с РЖД и угольными компаниями прорабатывает новые маршруты для экспорта угля.

По данным Минэнерго, в 2021 г. экспорт угля из России в ЕС составил 48,8 млн т, в том числе поставки энергетических углей – 45,3 млн т, коксующихся – 3,45 млн т. Доля стран ЕС в общем экспорте российского угля (223 млн т) незначительно снизилась в 2021 г. до 21,8% против 22% в 2020 г.

Аналитик «Финама» Алексей Калачев поясняет, что перенаправить значительную часть экспорта из Европы в июле удалось в первую очередь благодаря Индии, замещающей дорогой австралийский уголь более дешевым российским. По мнению эксперта Института развития технологий ТЭК Кирилла Родионова, оценивать успешность переориентации экспорта можно будет по итогам сентября, когда инфраструктурные и экспортные ограничения в полной мере будут действовать на протяжении всего месяца.

Переориентация экспорта на Восток, по словам Родионова, будет осложняться ограничениями со стороны Южной Кореи и Японии, которые тоже объявили о планах по отказу от российского угля. Эксперт отмечает со ссылкой на данные ФТС, что в 2021 г. на две эти страны пришлось 19% экспорта энергоугля из России, на долю ЕС и Великобритании – 25%. Суммарная доля Китая и Индии в 2021 г. составила 26%.

Но потенциал наращивания импорта угля у Китая и Индии значительно выше, чем у Японии и Южной Кореи, добавляет Родионов. «Китай и Индия являются мировыми лидерами по вводу угольных ТЭС: по оценке Global Energy Monitor, в КНР к началу 2022 г. на стадии строительства находилось 92 ГВт угольной генерации (52% от общемирового объема), в Индии – 31 ГВт. Для Японии этот показатель составлял 5 ГВт, для Южной Кореи – 4 ГВт», – сказал аналитик. По мнению Калачева, переориентация экспорта будет зависеть от готовности Индии и дальше наращивать закупки российского угля и предоставлять для этого балкеры для его перевозки.

Калачев добавляет, что большой дисконт, который сейчас могут позволить себе российские угольщики при поставках в Индию и КНР, возможен только в том случае, если уголь останется дорогим. По его расчетам, для российских угольщиков привлекательны цены не ниже $100/т. По прогнозу Родионова, уголь в ближайшие месяцы останется дороже $250/т.

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2022/08/17/936482-rossiya-pokupatelei-ugol – цинк

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