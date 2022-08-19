 

Путин: Интересы Родины напрямую связаны с финансовой дисциплиной

19.08.2022, 0:15, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин обратил внимание руководителя Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова, что интересы Родины напрямую связаны с финансовой дисциплиной.

На совещании по теме судостроения Путин поинтересовался у руководителя Объединенной судостроительной корпорации, почему у ОСК скопилось столько убыточных контрактов. Топ-менеджер ответил, что корпорация при формировании заказа не может сразу посчитать, какая будет цена, но действует в пользу заказчиков, чтобы достроить суда, а потом уже разбирается с деньгами. «Может быть, это неправильный подход, посыпаю голову пеплом, но мне всегда казалось, что сначала Родина, а потом уже наши финансы», – приводит слова Рахманова ТАСС.

«Хочу обратить ваше внимание на то, что интересы Родины напрямую связаны с финансовой дисциплиной», – ответил Путин. По его словам, «нарушение финансовой дисциплины не соответствует интересам Родины». «Что касается интересов заказчика, то и здесь, конечно, нужно работать с заказчиком, обеспечить его интересы, но это не значит, что нужно делать шалтай-болтай: начинать стройку, заканчивать, а потом с финансами разбираться, подгоняя одно под другое», – подчеркнул президент.

Путин упомянул схему, которая используется при заказах от Минобороны, когда изначально есть ориентировочные цены. «Все это можно сделать [и для гражданских заказов], вопрос не в том, чтобы пренебрегать интересами заказчика. Вопрос в том, чтобы своевременно, грамотно, в короткие сроки отработать все формальные вопросы, связанные с заключением контракта. Я обращаю на это ваше внимание, пожалуйста», – сказал президент. «Есть, Владимир Владимирович! Приняли к исполнению», – ответил Рахманов.

Кроме того, на совещании вице-премьер – министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что правительство приняло решение провести финансовый аудит накопленной задолженности ОСК. По его словам, такая необходимость возникла из-за того, что судостроительные компании часто заключают твердые контракты на постройку гражданских судов при отсутствии окончательного проекта. В результате, чтобы сдать судно, верфи вынуждены брать на себя убытки за превышение первоначальной стоимости. Чтобы избежать повторения таких ситуаций, Мантуров дал поручение ОСК больше не заключать контракты на строительство судов без технико-экономической экспертизы проекта.

Ранее в четверг Путин назвал задачи в судостроении.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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