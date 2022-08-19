ВСУ устроили массированный обстрел Энергодара из тяжелой артиллерии

Вооруженные силы Украины обстреляли Энергодар из тяжелой артиллерии, сообщил член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Боевики Зеленского с 22.50 открыли массированный огонь из тяжелой артиллерии по городу энергетиков», – написал Рогов в своем Telegram-канале. Он уточнил, что по району Энергодара было как минимум семь прилетов из тяжелой артиллерии.

«Вооруженные формирования киевского режима открыли массированный огонь по городу Энергодару. Информация о местах разрывов снарядов, а также о пострадавших и повреждениях гражданской инфраструктуры уточняется», – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации города.

Ранее в Министерстве обороны РФ предупреждали, что из-за действий Киева на Запорожской АЭС может возникнуть ситуация, сопоставимая с Чернобылем и Фукусимой. По имеющимся у Минобороны РФ данным, Киев планирует в пятницу, 19 августа, осуществить резонансную провокацию на Запорожской АЭС во время посещения Украины генсеком ООН Антониу Гутерришем. В МИД РФ обвинили киевский режим в ядерном шантаже.

Расположенная в Энергодаре Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе – находится под контролем ВС России. Украинские войска ведут массированный обстрел территории станции, используя в том числе беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. В большинстве случаев атаки отражают системы противовоздушной обороны, однако фиксируются попадания снарядов в объекты инфраструктуры и в район хранилища ядерных отходов. Москва призывала Запад прекратить интриги по ситуации с Запорожской АЭС и повлиять на Киев для прекращения обстрелов атомной станции.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как можно защитить Запорожскую АЭС. В частности, эксперты предложили либо вовсе остановить работу станции, либо снизить ее мощность до минимальных значений.

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