Не путать со смоки айсом: как сделать трендовый осенний макияж “знойный взгляд”

Знойный и чувственный взгляд – мечта многих женщин, не так ли? Конечно, ведь гламурный макияж, подчеркивающий томные глаза, выглядит очень выразительно. Наступающей осенью в тренде именно такой мейкап. Только не нужно путать его с техникой смоки айс.

В чем разница

На самом деле макияж, придающий вашему взгляду знойности, действительно отдаленно напоминает смоки айс. Однако это не так. Разница очевидна, если обратить внимание на определенные моменты.

В классическом смоки айс акцент цвета выражен более слабо, а окончательная форма более округлая. Цель этого макияжа глаз — сделать взгляд выразительнее, а не удлинить форму глаз или придать чувственности.

Как видите, макияж знойных глаз гораздо более заметен. Он визуально удлиняет глаза, в том числе за счет туши, нанесенной на верхние ресницы, и в целом делает взгляд чрезвычайно глубоким и чувственным. Это идеальный вариант для вечеринки или какого-то торжественного мероприятия, который с удовольствием возьмут на вооружение любительницы находиться в центре мужского внимания.

Техника нанесения

Но что же нужно для такого макияжа? Как добиться притягательного и чувственного взгляда?

При нанесении такого мейкапа используются и нейтральные, и броские тона теней для век. Забудьте о нюдовом макияже, в этом случае нужны оттенки яркие и насыщенные. Светлая область в начале глаза едва обозначается, а высокая интенсивность — это как раз то, что выделяет знойные глаза.

Цвета наносят полностью на подвижное веко и растушевывают только к внешней стороне, воссоздавая удлиненную форму, как если бы вы использовали подводку для глаз, но без четких контуров. Завершается мейкап тенями для век, нанесенными под нижним краем глаза, которые соединятся с остальной частью макияжа.

Остается последний штрих. На верхние ресницы наносится как можно больше туши, придающей объем, которая помогает создать удлиненную и гламурную форму глаз. Альтернативой являются накладные ресницы, предпочтительно накладывающиеся пучками только на крайнюю часть.

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Не бойтесь экспериментов

Сомневаетесь в выборе цвета теней? Как правило, используются бронзовые, коричневые и нейтральные тона, объединенные с тонами с высокой интенсивностью. Однако ничто не мешает вам немного поиграть с цветами. Эффекта знойных глаз можно добиться и с более мягкими нежными розовыми тонами. Главное, чтобы они опять же были интенсивными, яркими и растушевываемыми снаружи, чтобы создать естественную направленность взгляда.

Подводка в этом макияже необязательна, потому что интенсивность создается исключительно тенями для век. Если вы действительно не можете обойтись без стрелок, поиграйте у линии роста ресниц с более темными тенями, нанесенными скошенной кистью, или с маслянистым карандашом для глаз, который нужно слегка растушевать.

Да, можно использовать и более нюдовые тона. Но в этом случае необходимо обратить особое внимание на увеличение объема верхних ресниц. Неважно, будут ли это накладные ресницы или несколько слоев туши.

Итак, ничего сложного в таком макияже нет. Зато эффект обворожителен! Не забывайте лишь о том, что косметику выбирать необходимо стойкую, высокого качества. В противном случае уже через час после нанесения мейкапа он будет выглядеть несвежим и неопрятным.