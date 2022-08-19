 

Не путать со смоки айсом: как сделать трендовый осенний макияж “знойный взгляд”

19.08.2022, 0:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Знойный и чувственный взгляд – мечта многих женщин, не так ли? Конечно, ведь гламурный макияж, подчеркивающий томные глаза, выглядит очень выразительно. Наступающей осенью в тренде именно такой мейкап. Только не нужно путать его с техникой смоки айс.

В чем разница

На самом деле макияж, придающий вашему взгляду знойности, действительно отдаленно напоминает смоки айс. Однако это не так. Разница очевидна, если обратить внимание на определенные моменты.

В классическом смоки айс акцент цвета выражен более слабо, а окончательная форма более округлая. Цель этого макияжа глаз — сделать взгляд выразительнее, а не удлинить форму глаз или придать чувственности.

Как видите, макияж знойных глаз гораздо более заметен. Он визуально удлиняет глаза, в том числе за счет туши, нанесенной на верхние ресницы, и в целом делает взгляд чрезвычайно глубоким и чувственным. Это идеальный вариант для вечеринки или какого-то торжественного мероприятия, который с удовольствием возьмут на вооружение любительницы находиться в центре мужского внимания.

Техника нанесения

Но что же нужно для такого макияжа? Как добиться притягательного и чувственного взгляда?

При нанесении такого мейкапа используются и нейтральные, и броские тона теней для век. Забудьте о нюдовом макияже, в этом случае нужны оттенки яркие и насыщенные. Светлая область в начале глаза едва обозначается, а высокая интенсивность — это как раз то, что выделяет знойные глаза.

Цвета наносят полностью на подвижное веко и растушевывают только к внешней стороне, воссоздавая удлиненную форму, как если бы вы использовали подводку для глаз, но без четких контуров. Завершается мейкап тенями для век, нанесенными под нижним краем глаза, которые соединятся с остальной частью макияжа.

Остается последний штрих. На верхние ресницы наносится как можно больше туши, придающей объем, которая помогает создать удлиненную и гламурную форму глаз. Альтернативой являются накладные ресницы, предпочтительно накладывающиеся пучками только на крайнюю часть.

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой
Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника
Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания

Не бойтесь экспериментов

Сомневаетесь в выборе цвета теней? Как правило, используются бронзовые, коричневые и нейтральные тона, объединенные с тонами с высокой интенсивностью. Однако ничто не мешает вам немного поиграть с цветами. Эффекта знойных глаз можно добиться и с более мягкими нежными розовыми тонами. Главное, чтобы они опять же были интенсивными, яркими и растушевываемыми снаружи, чтобы создать естественную направленность взгляда.

Подводка в этом макияже необязательна, потому что интенсивность создается исключительно тенями для век. Если вы действительно не можете обойтись без стрелок, поиграйте у линии роста ресниц с более темными тенями, нанесенными скошенной кистью, или с маслянистым карандашом для глаз, который нужно слегка растушевать.

Да, можно использовать и более нюдовые тона. Но в этом случае необходимо обратить особое внимание на увеличение объема верхних ресниц. Неважно, будут ли это накладные ресницы или несколько слоев туши.

Итак, ничего сложного в таком макияже нет. Зато эффект обворожителен! Не забывайте лишь о том, что косметику выбирать необходимо стойкую, высокого качества. В противном случае уже через час после нанесения мейкапа он будет выглядеть несвежим и неопрятным.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.02.22 / “Блумберг-ньюс”: как в Кремле отреагировали на ошибку о вторжении России на Украину

23.11.21 / Кедми: Украина рискует нарваться на жесткий отпор на Донбассе после использования американских Javelin

13.12.21 / Мнение: АПЛ “Коннектикут” после столновения

22.03.22 / Мнение: Пустые полки в Испании, ситуация в Ирландии и новый юмор от Шарли Эбдо

26.01.22 / Парень проник в секретный подземный город, который создавали для защиты от СССР и показал, что там внутри

25.01.22 / Отоларинголог объяснил методику лечения при первых признаках “омикрона”

01.04.22 / Химическая завивка снова в моде: для каких волос она подходит и может ли навредить

24.08.21 / «Цензура лучше, чем нецензура»: Дмитрий Медведев предупредил о недопустимости злоупотребления свободой слова

12.04.22 / WP: NASA закупило в марте рекордное количество батутов

17.06.22 / Мнение: «Бесконечный» украинский конфликт подтачивает единство Запада

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика