Бананы, чай и овощи с молоком: продукты и напитки, которые не следует употреблять вместе

Кто не любит вкусно поесть? Каждый человек в еде отдает предпочтение тем продуктам и напиткам, которые ему нравятся. А чтобы ежедневный рацион питания не надоедал, обычно мы меняем меню или даже комбинируем разные продукты и напитки, каждый день придумывая что-то новое. Но есть продукты, которые не стоит сочетать в одном приеме пищи, и не все о них знают.

Овощи и молоко

Тем, кто любит запивать молоком поглощенную еду, следует знать, что этого нельзя делать после употребления овощей. Химические вещества, содержащиеся в них, могут подавлять активность и отрицательно влиять на усвоение кальция, полученного организмом из молока. Поэтому в данном случае стоит заменить его на сок или простую воду.

Банан и молоко

Бананы и молоко — одно из любимых альтернативных меню для людей с плотным графиком, которое обычно предпочитают на завтрак. Без этих двух продуктов многие не представляют удачное начало дня. Но и их не рекомендуется употреблять вместе, потому что оба продукта тяжелы для переваривания организмом. В результате может произойти вздутие живота. Если же делать, например, смузи или пюре, добавьте специи или другие ингредиенты, которые помогут пищеварению.

Чай и молоко

Чай с молоком любят многие. Этот напиток со сливочным приятным вкусом стал в некотором роде классикой. Его готовят дома, заказывают в кафе или ларьке навынос. Но сочетание напитков на самом деле вредно для организма, о чем не знает большинство любителей. Чай богат антиоксидантами, а в молоке содержится белок, способный связывать антиоксиданты. Добавление животного или растительного молока в чай ​​сделает антиоксиданты, полезные для организма, связанными с белком. Кроме того, молоко теряет питательный кальций, потому что кофеин, содержащийся в чае, препятствует его усвоению.

Яйца и соевое молоко

Еще одна любимая пара продуктов, которые обычно предпочитают на завтрак. И яйца, и соевое молоко содержат белок. Комбинация этих двух продуктов может привести к тому, что яичный белок не усвоится должным образом. Это связано с тем, что соевое молоко снижает активность ферментов протеаз, которые помогают организму усваивать белковые питательные вещества. Усвоение белка не является оптимальным, поскольку оно ингибируется.

Как бы вы ни любили определенное сочетание продуктов, есть ситуации, когда нужно отказаться от них, поскольку это может навредить организму. Подберите альтернативу, которая будет не только безвредной, но и полезной.