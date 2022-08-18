Мнение: Третье основание

Про Украину – печальное. Читаю в новостях: «На Украине с нового учебного года важные изменения в системе образования. Полностью ликвидирован русский язык. Не только нельзя преподавать на русском языке, но запрещено и учить русскому языку». По сути, это акт сознательной дискриминации значительной части ее собственного населения; на Украине, как известно, как минимум 50% населения или считает русский родным, или, НЕ считая русский родным, тем не менее в основном пользуется именно им в обиходе.

Это странно, так как, по идее, русскоязычные граждане Украины за эти полгода в полной мере – кровью – доказали свою лояльность государству Украина и могли бы рассчитывать на встречные шаги государства по отношению к себе.

По сути, для преследования русского языка на Украине сейчас не осталось вообще никаких рациональных оснований. Собственно, их было два:

1) Считалось, что русскоязычные могут представлять своего рода «пятую колонну» на Украине, которые поддержат попытки России поглотить Украину

2) Считалось, что Россия может напасть на Украину под предлогом «защиты русскоязычных» – и поэтому лучше сделать так, чтобы никаких русскоязычных на Украине вообще не было

На сегодня оба предположения не работают: Россия УЖЕ напала, а русскоязычные граждане Украины (к большому, по всей видимости, разочарованию Путина) вовсе никак не поддержали Россию, а наоборот, оказывают ей самое ожесточенное и стойкое сопротивление – что признают и в самой РФ.

Ну и? Какие, собственно, в этой ситуации у Украины основания не только не прекращать, но и наоборот – усиливать преследование и ограничение русского языка на своей территории? Собственно, для этого остается только одно, «третье основание», которое, однако, неприлично высказывать вслух, по крайней мере официально: что русский – это «язык орков», что он якобы «сам по себе порождает насилие» и «провоцирует умственную неполноценность». Мало того, что подобные высказывания имеют откровенно расистский характер – они на Украине выглядели бы как унизительный и дискриминационный выпад в отношении значительной части собственного населения, которое, повторюсь, все эти месяцы сражается и погибает за саму Украину. Поэтому говорить такое вслух могут себе позволить разве что сетевые тролли, а самые умные украинские политики, такие как Арестович, наоборот, уже призывают к прекращению кампании против всего «русского» как такового.

Жаль, что Арестович, похоже, остается на Украине в этом отношении в меньшинстве. Встречных шагов в свою сторону русскоязычные на Украине могут и не дождаться – хотя непонятно, что ЕЩЕ они могут и должны сделать, чтобы доказать свою преданность жовто-блакитному государству.