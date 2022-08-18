Мнение: Небинарная Жанна д’Арк

Небинарная Жанна д'Арк

В спектакле, который будет идти с 25 августа в театре "Глобус", актриса будет использовать только нейтральные местоимения, исполняя роль Жанны д'Арк, главной героини французского народа, жившей в период Столетней войны с Англией.

Во время спектакля под названием "Я, Жанна" ("I, Joan") прекрасная девушка времен средневековья, почитаемая католиками как святая, станет отталкивающим "небинарным" персонажем. Актриса Изабель Том, которая будет играть Жанну д'Арк, будет откликаться только на гендерно-нейтральные местоимения (they) при обращении к себе, и этими же местоимениями будет призывать своих не то партнерш, не то партнеров. И так они будут общаться весь спектакль.

Руководство лондонского театра "Глобус" объясняет свое решение "стерилизовать" Жанну д'Арк, не позволив ей быть ни мужчиной, ни женщиной, желанием представить народу "другую точку зрения". Спектакль начнут показывать 25 августа.

Жанне д'Арк, пастушке из Лотарингии, было 18 лет, когда она взяла в руки оружие, чтобы защитить короля Франции Карла VII в разгар Столетней войны. Она была девушкой, и это не оспаривали даже ее враги, сжегшие ее на костре в 1431 году. Но вот, прошло почти 600 лет, и за дело взял(ось) драматург по имени Шарли Жозефин, автор(ша) пьесы, позиционирущий(ая) себя в качестве "небинарного персонажа". Шарли Жозефин вдохновил тот факт, что "так называемая Орлеанская дева была молодой особой из рабочей семьи, которая пренебрегла своим полом в то время, когда это было очень опасно".

"История предоставила нам бесчисленное количество прекрасных примеров того, как Жанна была изображена женщиной. Наш спектакль просто предлагает возможность посмотреть на этого персонажа по-другому", — говорит Мишель Терри, хозяйка нынешнего лондонского "Глобуса". Художественный руководитель театра, который носит то же имя, что и его прототип шекспировских времен, которым Шекспир руководил в XVI веке на южном берегу Темзы, Мишель Терри также заявила, что ее коллеги "не первые, кто представил Жанну таким образом, и уж точно не последние".

"Театры не имеют дела с исторической реальностью, — защищает она создание фантазии Шарли Жозефин. — Они ставят спектакли, а в спектаклях возможно все".

Шекспир как бывший хозяин театра "Глобус", по словам все той же Мишель Терри, одобрил бы эту версию Жанны д'Арк: "Шекспир не писал исторически достоверных пьес. Он брал персонажей из прошлого, чтобы задавать вопросы об окружающем его мире. Нашим писателям сегодня все равно, будет ли это Анна Болейн, Эмилия Бассано, Эдуард II или Жанна д'Арк. "Глобус" — это место для воображения. Пространство, где хотя бы на короткое время можно представить себе возможность существования других миров".

Такое прочтение пьесы не получило единодушного одобрения. Фрэнк Фуреди, почетный профессор Кентского университета, которого цитирует британская газета The Times, опасается, что пьеса предоставит возможность "переписать историю": "Никто во времена Жанны д'Арк даже помыслить не мог о том, чтобы быть "небинарным". В те времена такое понятие просто не существовало".

https://inosmi.ru/20220818/izvrascheniya-255555425.html – цинк

"Повесточка" продолжает пробивать новые глубины дна.

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