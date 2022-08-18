Мнение: О выбитом из рук главном козыре

И ещё одна карта бита. Ещё один «козырь» выбит из рук. Он, впрочем, и раньше был так себе — мол, мы-то сразу в Рай, а они просто сдохнут. Но теперь выясняется, что даже такого исхода не предвидится.

И вовсе не потому, что Рая не существует ©

Всё намного прозаичнее. И страшнее.

Учёные Ратгерского университета смоделировали более двух десятков возможных сценариев ядерного конфликта, от локального, только между Индией и Пакистаном, до глобального, с участием одной или всех ядерных держав. вывод неутешителен. Голод, болезни, а также прямые последствия взрывов унесут жизни от полумиллиарда до пяти миллиардов человек. В основном люди будут медленно погибать вследствие нехватки продовольствия и медикаментов — медленно и мучительно в течение двух лет после конфликта, который продлится максимум неделю.

В принципе, это модернизированный сценарий «ядерной зимы», хорошо известный по 1980-м, с поправкой на современные #технологии, включая последние достижения в АПК. Но тут важно другое.

Ни при каких раскладах #Россия не переживёт конфликт. В отличие от #США и их союзников, которые при малом конфликте всё-таки «выживают». Это произойдёт, если западные системы ПРО сработают удачно, а часть российских ракет не взлетят. Что, в общем, довольно вероятно.

В худшем же случае полномасштабная война США и их союзников с Россией может привести к использованию более 90% имеющегося в мире ядерного оружия. Результатом этого станет выброс в атмосферу более 165 миллионов тонн сажи. Её частицы закроют Землю от Солнца, а озоновый слой будет разрушен в результате нагрева стратосферы. В результате это приведет к увеличению опасного ультрафиолетового излучения на поверхности и неурожаю по всему миру. Кукуруза, пшеницы и другие культуры просто не станут расти, домашний скот погибнет и всё сельхозпроизводство остановится. Выживут разве что люди в Австралии. Но и им придётся отбиваться от толп азиатских беженцев.

Короче, для России благоприятных исходов нет вообще. Не случайно же в МИД РФ стали говорить, что «прямое столкновение с США и НАТО не в наших интересах».

Кто может решиться при таких условиях нажать «на кнопку»?

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