Не надо вот так – Личное мнение

Меня раздражает, когда человека обвиняют в чём-то несправедливо — молчать не могу.

Всё началось с прозвучавшего на днях в СМИ заявления Курбана Омарова, что он меньше общается с дочерью от Бородиной, потому что «ждёт, когда она вырастет, а то сейчас с ней сложно».



Фото: Соцсети

В ответ Ксюндель — будто ждала момента! — выставила в запрещённой и экстремистской соцсети фотки с дочкой из Турции и написала, что они ждать не будут — пусть весь мир подождёт.

На Омарова тут же накинулись подписчицы Бородиной.

Ребят, вы же по живому режете, ответил Курбан.

И вы знаете, я Омарову верю. У него есть свои недостатки, над ними можно ржать, за них можно его ругать. Но что очевидно для меня, как и для всех, он — хороший отец.

Каким бы он ни был мужем, бизнесменом, дрессировщиком, отец он образцово-показательный.

Да, так тоже бывает — точнее, так бывает всегда, потому что в любом человеке есть как отрицательные, так и положительные моменты.

Я первая готова упрекнуть Курбана за дрессировку покойного Шантинка и за разбрасывание еды в декольте. Но точно так же, первой, я говорю, что момент его отцовства трогать не стоит.

Как вы думаете, что говорит Ксюндель своей дочке про Курбана, если она не может сдержать свои изливания даже в публичном пространстве?

Любой ребёнок тяжело переносит развод родителей. Конечно, у него есть своё мнение, своё отношение, но так же очевидно, что он находится под влиянием мнения матери.

Курбан говорит, что ждёт, когда дочка вырастет. Не вываливает совместные фото, бережно относится к своему ребёнку. Чтобы потом, в будущем, девочка, посмотрев в прошлое, сама расставила все точки над ё, сформировав своё отношение.

Меня злость берёт, когда человека обижают несправедливо. Руки прочь от Курбана в этом вопросе — прав тут он, а не любительница турецких сериалов.

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