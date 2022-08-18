TV4 – в Швеции цены на электричество наносят «смертельный удар» розничной торговле

«Смертельным ударом» по розничной торговле бьют цены на электроэнергию, передаёт TV4. В Швеции владельцы мелких магазинов вынуждены задумываться о закрытии своих предприятий. Предприниматели опасаются, что стремительный рост цен на электричество зимой «всё равно потом добьёт» их бизнес.

Много лет Сара Стурссон занимается сельской торговлей в деревушке Таннокер в муниципалитете Юнгбю. В магазине, ставшем местом встречи селян, есть, помимо продуктов, кафе и служба доставки посылок. Однако в конце года магазин закроется. Всему виной стремительный рост цен на электроэнергию предстоящей зимой.

САРА СТУРССОН, владелец магазина: С начала 2023 года вырастут фиксированные цены на электроэнергию, а учитывая прошлую зиму и прогнозы на предстоящую, будет ещё хуже. Мы ожидаем повышения цен как минимум в три-пять раз, и с этим нам не справиться.

От Таннокера до ближайшего продуктового магазина около 30 километоров, и закрытие универмага Сары будет смертельным ударом для района и его развития.

АНДЕРС УЛЬССОН, покупатель: Магазин — это часть единого целого. Он является основанием для появления новой школы, а её наличие важно для тех, кто захочет сюда переехать.

СЮСАННА ИНГЕМАРССОН, покупатель: Это — катастрофа, нам просто необходим этот магазин в районе, так что это очень печально.

САРА СТУРССОН: Местные жители приходят со своими предложениями, как максимально сократить затраты, например, попытаться сэкономить на электричестве или на персонале. Но даже если уволить персонал и наладить закупки и сократить все возможные траты, то цены на электроэнергию зимой всё равно нас потом добьют.

Шведская ассоциация предприятий торговли с беспокойством следит за изменением цен на электроэнергию и предупреждает, что и другим небольшим продуктовым магазинам, возможно, придётся закрыться. Уже сейчас они борются с высокими закупочными ценами, в то время как спрос снижается, поскольку покупатели считают каждую копейку.

ЙОХАН ДАВИДССОН, главный экономист в Шведской ассоциации предприятий торговли: Мелким игрокам в розничной торговле сейчас приходится очень тяжело, а в торговле пищевыми продуктами — тем более. Много электричества уходит на работу холодильников. Конечно, всегда существует риск, что более мелкие участники торговли будут вынуждены пересмотреть свою деятельность. Именно высокие цены на электроэнергию могут вынудить их закрыться.

САРА СТУРССОН: Чувствую разочарование и отчаяние из-за того, что внешние факторы определяют, буду ли я продолжать вести свой бизнес или нет, и я на это никак не могу повлиять. Это несправедливо.

Дата выхода в эфир 17 августа 2022 года.