Бананы помогли сделать печенье полезнее

Научные сотрудники Алигархского мусульманского университета в Индии решили сделать классическое печенье более полезным для организма. Для этого они воспользовались банановой кожурой.

Известно, что кожура составляет до 40% веса каждого банана. Ее выкидывают, но в составе оболочки фрукта много питательных веществ и витаминов. Эксперты из Индии решили изготовить полезное печенье на основе банановой кожуры, которую измельчили и сделали муку, заменившую пшеницу в составе выпечки.

Оказалось, что новое печенье отличается содержанием большого количества антиоксидантов. Оно обладает интересным вкусом и текстурой. Масштабное производство такого продукта могло бы не только принести пользу людям, но и сократило бы количество отходов.