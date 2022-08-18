Ученые предлагают лечить тромбоз с помощью мягких роботов

Эксперты из ИТМО рассказали о своей новой разработке. В процессе исследования они создали микророботов, которые помогут бороться с тромбозом безопаснее и эффективнее, чем все существующие методы терапии.

Тромбоз – патология, в процессе которой просвет сосудов закупоривается тромбами. В результате нормальный ток крови нарушается, что приводит к ишемической болезни сердца или инсульту. Терапию проводят хирургическим вмешательством или введением особых препаратов, но это не всегда безопасно.

Новые микроскопические роботы помогают провести процедуру ликвидации тромбов безопасно и эффективно, что доказано в результате эксперимента in vitro. В будущем, по мнению экспертов, их технология станет использоваться повсеместно. Управление устройствами осуществляется просто – с помощью магнитного поля.