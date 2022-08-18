 

В районе аэропорта «Бельбек» средствами ПВО сбит БПЛА

18.08.2022, 22:50, Новости дня
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В районе аэропорта «Бельбек» средствами ПВО, по предварительным данным, сбит беспилотный летательный аппарат, пострадавших нет, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Недавно в районе аэропорта «Бельбек» средствами ПВО, по предварительным данным, был сбит беспилотный летательный аппарат. Никаких повреждений нет. Никто не пострадал», – написал Развожаев в своем Telegram-канале.

«Укропаблики уже вижу, что начали разгонять заготовки о своей «успешной» атаке. Прошу сохранять всех спокойствие и получать информацию из проверенных источников», – добавил губернатор Севастополя.

Ранее советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, в Керчи, по предварительным данным, сработала система ПВО. При этом он заверил, что опасности для города и Крымского моста нет. В пресс-службе администрации города отметили, что звук был похож на раскат грома, у автомобилей сработали сигнализации. Позже член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в районе Керчи сбит украинский БПЛА.

В четверг министр обороны Алексей Резников сообщил, что Украина и США якобы договорились, что американское оружие не будет использоваться для ударов по российской территории. При этом он отметил, что «по Крыму таких ограничений нет». Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как Крымский мост сводит с ума украинское руководство.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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