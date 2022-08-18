 

Мнение: Твою мать

18.08.2022, 22:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

“Белый дом — здание Правительства России — вновь перешёл на карантин. Возвращается обязательный масочный режим. Будет уменьшено количество зарубежных и внутрироссийских командировок… скорее всего, аналогичные меры в ближайшие дни будут приняты во всех центральных аппаратах федеральных министерств и ведомств”.

Российские дебилы вовсю готовятся к повторению ковидного идиотизма – это уже без сомнения, скорее всего, как и в прошлом году, начнут сразу после очередного “ЕДГ” – единого дня голосования. Страшный сон – сочетание войны, масок и карантинов – того и гляди станет явью. ИДИОТИЗМ В КУБЕ.

Естественно, это ничему не поможет. Бессмысленные куклы тупо повторяют бессмысленные действия – только потому, что их кто-то дергает сверху. За ниточки. За ниточки, которые не может оборвать никакая сила.

Источник: Размышления вольного социолога


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.08.21 / Марксизм завоевывает сердца молодых

28.01.21 / Скандалы: Внутренние уши

15.01.22 / “Мои дети знают цену деньгам”: певица Алсу рассказала о балансе строгой матери и подруги для дочек, а также о принципах воспитания в семье

19.07.21 / Эмин Агаларов о причине второго развода, походах к психологу и частном самолете за 35 миллионов долларов

30.08.21 / Этой осенью они будут звездами стритстайла: трендовые жилеты наступающего сезона (советы по составлению луков)

17.03.21 / Алексей Навальный и “Войны совести” в России

23.03.22 / Что дальше надо? – Личное мнение

04.04.21 / Политика: В Госдуме рассмотрят возможность продления срока полномочий действующего созыва парламента

11.08.22 / Худрук Левшин предложил Смольному не отвлекаться на собачий шум, а заниматься важными задачами

16.05.22 / Россиянам запретили получать визы недружественных государств

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика