Мнение: Твою мать

“Белый дом — здание Правительства России — вновь перешёл на карантин. Возвращается обязательный масочный режим. Будет уменьшено количество зарубежных и внутрироссийских командировок… скорее всего, аналогичные меры в ближайшие дни будут приняты во всех центральных аппаратах федеральных министерств и ведомств”.

Российские дебилы вовсю готовятся к повторению ковидного идиотизма – это уже без сомнения, скорее всего, как и в прошлом году, начнут сразу после очередного “ЕДГ” – единого дня голосования. Страшный сон – сочетание войны, масок и карантинов – того и гляди станет явью. ИДИОТИЗМ В КУБЕ.

Естественно, это ничему не поможет. Бессмысленные куклы тупо повторяют бессмысленные действия – только потому, что их кто-то дергает сверху. За ниточки. За ниточки, которые не может оборвать никакая сила.