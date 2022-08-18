Мнение: В Словакии остановлен крупнейший комбинат
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Крупнейший алюминиевый завод Словакии останавливает производство.
Решение связано с резким повышением стоимости электроэнергии, что сделало Slovalco нерентабельным.
Процесс остановки производства на Slovalco запущен и не будет остановлен. Работы до конца сентября лишаться, согласно газете, несколько сотен рабочих и офисных сотрудников на данном предприятии, расположенном в городе Жияр-над-Гроном (Центральная Словакия).
Завод, обеспечивающий алюминием многие страны Евросоюза, там работает в течение последних 70 лет.
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Источник: Colonel Cassad
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