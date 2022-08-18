 

Мнение: В Словакии остановлен крупнейший комбинат

18.08.2022, 22:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Крупнейший алюминиевый завод Словакии останавливает производство.
Решение связано с резким повышением стоимости электроэнергии, что сделало Slovalco нерентабельным.
Процесс остановки производства на Slovalco запущен и не будет остановлен. Работы до конца сентября лишаться, согласно газете, несколько сотен рабочих и офисных сотрудников на данном предприятии, расположенном в городе Жияр-над-Гроном (Центральная Словакия).
Завод, обеспечивающий алюминием многие страны Евросоюза, там работает в течение последних 70 лет.

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.01.22 / Из кирпичей разобранного казанского планетария построят новую церковь

10.07.22 / Вред скрытого сахара: какие якобы полезные продукты не так уж и полезны

02.07.21 / Когда влюбилась в свою противоположность: как сохранить отношения и не потерять себя

07.07.22 / В ВОЗ задумались о признании оспы обезьян чрезвычайной ситуацией международного значения

31.07.22 / Мнение: Волевой Газпром, 90 миллионов россиян в Ютубе и прозрение британских СМИ

25.01.22 / Глава Чечни назвал «террористами» журналистку «Новой» Милашину…

20.02.22 / Мнение: Манычский канал, белорусский порт под Петербургом и грязная Болгария

22.07.21 / Мерил Стрип, Энн Хэтэуэй и другие актеры “Дьявол носит Prada” соберутся вместе спустя 15 лет после выхода фильма

27.07.22 / В Хельсинки отменили концерт Вячеслава Етусова

25.11.20 / Найдена капсула, с помощью которой инопланетяне занесли на Землю жизнь

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика