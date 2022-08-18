Мнение: В Словакии остановлен крупнейший комбинат

Крупнейший алюминиевый завод Словакии останавливает производство.

Решение связано с резким повышением стоимости электроэнергии, что сделало Slovalco нерентабельным.

Процесс остановки производства на Slovalco запущен и не будет остановлен. Работы до конца сентября лишаться, согласно газете, несколько сотен рабочих и офисных сотрудников на данном предприятии, расположенном в городе Жияр-над-Гроном (Центральная Словакия).

Завод, обеспечивающий алюминием многие страны Евросоюза, там работает в течение последних 70 лет.

—