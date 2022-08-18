Мнение: Об автопроме сверхдержавы… Как обойти санкции?

Продажи авто в России упали драматически. Хоть новых, хоть подержанных. Об этом свидетельствует уже достаточно длинный ряд статистических данных. Но эта пока не беда: в периоды неопределённости дорогие покупки обычно откладываются.

Беда в том, что и с комплектующими, а также запчастями тоже начались масштабные проблемы в связи с логистическими трудностями. Что тут можно поделать?

Креативный, основанный на «русской смекалке» ответ под катом…

На фото

Кажется, тут всё ясно. Пока процесс «автоаннибализма» идёт более-менее цивилизованно, через выкуп старья для восстановления другого такого же старья, на которое вдруг поднялся спрос как на дешёвую арьтернативу бюджетным моделям ушедших брендов. Но всему свой срок.

Как думаете, когда в регулярную практику и каждодневные полицейские сводки вернутся угоны авто чисто на запчасти?

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