 

Ань, харе жрать! – Личное мнение

18.08.2022, 22:10, Разное
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Анечка Седокова — дамочка во всех отношениях приятная и совершенно безвредная — за пару лет семейной жизни совсем обабилась.


Фото: Соцсети

Ань, ну ты чего жрёшь-то как не в себя?

Я понимаю, муж твой жрёт: ему — всего 30 лет и он — действующий спортсмен за 2 метра ростом. Он гору блинчиков навернёт — и ни одного «кубика» на длинном торсе не потеряет.

А ты, в свои почти 40, парочку блинчиков за компанию с ним понадкусываешь — и вся рытвинами целлюлита покроешься, лицо поплывёт, пузо раздует.

Янис твой с тренировки домой притащится, ведро картошки «фри» сметёт — и ему хоть бы что. А ты маленький пакетик заточишь — и наутро проснёшься два кило плюсом: отёкшая и жирная.

Ты, Анечка, не обольщайся, что мужу с тобой хорошо, и никуда он от тебя не денется. Может, и хорошо, но ты уже — бочонок.

Сегодня ему хорошо, а завтра на его баскетбольный матч придут 20-летние тонкие и звонкие чирлидерши, и одна из них так улыбнётся твоему красавчику, что тот не устоит.

Как не устоял он когда-то перед тобой, когда уходил от жены к тебе.

В общем, хорошая ты девка, Ань, но башкой совсем не думаешь. Видно же, влюблена в своего Яниса до соплей. Ну, так соответствуй: давай картинку красивую, а не дурацкие бархатные штаны на жирном тулове.

Я понимаю: вы живёте в Америке, и там ты — не самая жирная, но муж-то твой — не американец и привык к другому.

Да, наверное, ему не нравятся совсем уж тощие женщины, раз он когда-то запал на тебя, но между совсем уж тощей и толстой есть масса других вариантов. Рассмотри их. Зачем ты к толстым потопала?

Не надо тебе, Аня, жрать за компанию с мужем. Пусть он на завтрак кофе со сливками и блинами точит, а ты сделай себе цельнозерновой тост с авокадо и не лей в кофе молочку.

На обед — лёгкий салатик (салатные листья, фасоль, болгарский перец, авокадо, тыквенные семечки, оливковое масло, бальзамический уксус). На ужин — овощи с тофу, а не жирные стейки и гамбургеры с картошкой.

Возьми себя в руки уже. Хватит жрать.

И вас, мои золотки, это тоже касается.

Кого за годы семейной жизни разнесло? На сколько? Как себя чувствуете при этом?

Источник: Лена Миро


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