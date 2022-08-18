 

В Москве открылись пять обновленных молочных кухонь

18.08.2022, 21:32, Разное
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Наряду с московским стандартом поликлиник в столице действует единый стандарт для молочных кухонь. Это и единый подход к оформлению входа и навигации, и общие интерьерные решения, и создание безбарьерной среды. Тщательно продумывается дизайн молочной кухни – так, чтобы можно было найти ее без труда.

Молочно-раздаточные пункты, где каждый день выдается бесплатное детское питание родителям с маленькими детьми, становятся более удобными и современными. Недавно в Москве открылось пять молочных кухонь после модернизации. Помещения выполнены в светлых тонах. При отделке использовались современные и долговечные материалы.

Также установлены новое оборудование, новые окна, двери, кондиционеры, системы пожарной безопасности. “Всего мы уже завершили ремонтные работы в семи молочно-раздаточных пунктах, до конца года отремонтируем еще минимум 16 молочных кухонь”, – сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Две обновленные молочные кухни открылись на северо-западе Москвы: пункты №201 на улице Маршала Катукова в Строгине и №203 на Дубравной улице в Митине. Еще по одной молочной кухне заработали в ЮАО, ЦАО и ЗАО: пункты №132 на Чертановской улице, №159 на Верхней Красносельской улице и №193 на Новопеределкинской улице.

Ранее после ремонта открылись молочные кухни в ЮВАО и САО: №97 на Грайвороновской улице и №30 на Беговой улице.

Молочные кухни обеспечивают молочными смесями и прикормом детей раннего возраста. Там же выдают продукты беременным. Это мера государственной поддержки семей Москвы. Всего в столице 252 таких пункта, которые посещают около 325 тысяч человек.

Ранее сообщалось о том, что строительство детского корпуса больницы в Коммунарке заканчивается. Объект готов на 63%. Сейчас там специалисты занимаются отделкой помещений, а скоро приступят к монтажу оборудования и мебели. Пока ведутся работы, восьмиэтажный детский стационар, рассчитанный на 180 коек, получил официальный адрес. Подробнее о том писали “Дни.ру”.


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