 

Вышел неизданный трек Modern Talking: Словно из рая

18.08.2022, 21:32, Разное
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ROY и JESI презентовали новый трек под названием “Девочка”. По стилистике и атмосфере песня напоминает любимую многими музыку восьмидесятых, однако авторы все же переработали ее, уделив внимание современному веянию. Припев трека начинается словами: “Девочка, словно из рая, в эту ночь не одна”.

Особый интерес вызывает история создания композиции. Выяснилось, что отец одного из исполнителей в прошлом тайно отправлял мировым звездам написанные им тексты. В конце восьмидесятых он даже поехал на концерт группы Modern Talking, чтобы презентовать им текст “Девочки”. Так что можно сказать, что ROY и JESI совершили уникальное – выпустили неизданный трек Modern Talking, который изначально был написан для всемирно популярной группы. JESI признается, что эта песня для него очень важна и значима, поскольку она связывает его с покойным отцом.

История JESI впечатлила его приятеля, поэтому он согласился создать аранжировку. “Для меня это целая эпоха и культ”, – делится своими мыслями ROY. Музыканту удалось воссоздать атмосферу тех лет, приблизиться к пониманию музыки того времени. Это заметили и пользователи Сети, которые отметили, что ощутили настоящее чувство ностальгии при прослушивании.


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