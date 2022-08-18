ИИ научили определять переутомление по глазам

Ученые из РФ создали программу, которая определяет переутомление организма по глазам. Разработано ПО в первую очередь для операторов компьютерных систем, управляющих крайне важными производственными процессами.

Программу на основе искусственного интеллекта представили сотрудники Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра РАН совместно с учеными из Новосибирского государственного университета. Они провели исследование стратегий движения глаз операторов, включающих скорость перемещения зрачков, траекторию и прочие моменты.

Оптимизация и модернизация программы позволит в скором времени внедрить ее для контроля состояния операторов на производствах, аэропортах и вокзалах, что повысит безопасность людей.