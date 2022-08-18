 

ИИ научили определять переутомление по глазам

18.08.2022, 21:30, Разное
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Ученые из РФ создали программу, которая определяет переутомление организма по глазам. Разработано ПО в первую очередь для операторов компьютерных систем, управляющих крайне важными производственными процессами.

Программу на основе искусственного интеллекта представили сотрудники Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра РАН совместно с учеными из Новосибирского государственного университета. Они провели исследование стратегий движения глаз операторов, включающих скорость перемещения зрачков, траекторию и прочие моменты.

Оптимизация и модернизация программы позволит в скором времени внедрить ее для контроля состояния операторов на производствах, аэропортах и вокзалах, что повысит безопасность людей.


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