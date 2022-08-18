Специалисты открыли новый анальгетик

Специалисты провели новую исследовательскую работу, которая была направлена на анализ свойств соединения BnOCPA, открытого не так давно. Оказывается, оно является хорошим анальгетиком и может заменить опиоидные препараты.

Опиоиды печально известны тем, что вызывают зависимость и обладают массой побочных эффектов, включая брадикардию, угнетение дыхательной системы, снижение скорости реакции и так далее. Тем не менее препараты хорошо снимают сильные боли.

Недавно открытое соединение BnOCPA отличается тем, что не вызывает зависимости и не обладает таким внушительным списком побочных эффектов. В скором времени на его основе будут разработаны первые сильные анальгетики.