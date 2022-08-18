В Литве запретили российским туристам посещать усадьбу Пакруойис

Российским туристам в Литве запретили посещать крупнейшую усадьбу Прибалтики – Пакруойис, что является нарушением прав человека, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«И вновь грубейшее нарушение прав человека! В Литве запретили вход российским туристам в крупнейшую усадьбу Прибалтики – Пакруойис», – написала омбудсмен в своем Telegram-канале.

Москалькова добавила, что «как и в случае с призывами Прибалтийских стран запретить гражданам РФ въезд в страны ЕС, проявления этой чудовищной дискриминации не находят поддержки более разумных европейских коллег».

Она напомнила, что парламентская партия Германии «Альтернатива для Германии» выступила против ограничений россиян в праве на передвижение.

Ранее СМИ сообщали о решении французских властей не пускать россиян в Венсенский замок на юго-востоке Парижа. В оборонном ведомстве Франции выражали сожаление о неправомерном отказе туристам из РФ в доступе в Венсенский замок. Позже замок для россиян открыли.

—