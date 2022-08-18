Системы ПВО сработали в Керчи

В Керчи сработали системы ПВО, опасности для города и Крымского моста нет, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

«Предварительно. В Керчи сработали системы ПВО. Опасности для города и моста нет», – написал Крючков в своем Telegram-канале.

Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина и США договорились, что американское оружие не будет использоваться для ударов по российской территории, но «по Крыму таких ограничений нет».

Газета ВЗГЛЯД писала, как Крымский мост сводит с ума украинское руководство.

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