Системы ПВО сработали в Керчи
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В Керчи сработали системы ПВО, опасности для города и Крымского моста нет, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.
«Предварительно. В Керчи сработали системы ПВО. Опасности для города и моста нет», – написал Крючков в своем Telegram-канале.
Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина и США договорились, что американское оружие не будет использоваться для ударов по российской территории, но «по Крыму таких ограничений нет».
Газета ВЗГЛЯД писала, как Крымский мост сводит с ума украинское руководство.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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