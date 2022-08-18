В Новой Каховке сообщили об обстрелах со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины обстреливают в очередной раз Новую Каховку в Херсонской области, работают системы ПВО, сообщил глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев.

«Да [есть факт обстрела]», – рассказал он ТАСС, уточнив, что работают системы ПВО.

Он добавил, что информация по разрушениям и жертвам уточняется.

Ранее сообщалось, что обстрел украинской артиллерии уничтожил цеха по производству электродвигателей на заводе «Электромаш» в Новой Каховке Херсонской области, пострадавших нет.

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