В Новой Каховке сообщили об обстрелах со стороны ВСУ
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Вооруженные силы Украины обстреливают в очередной раз Новую Каховку в Херсонской области, работают системы ПВО, сообщил глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев.
«Да [есть факт обстрела]», – рассказал он ТАСС, уточнив, что работают системы ПВО.
Он добавил, что информация по разрушениям и жертвам уточняется.
Ранее сообщалось, что обстрел украинской артиллерии уничтожил цеха по производству электродвигателей на заводе «Электромаш» в Новой Каховке Херсонской области, пострадавших нет.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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