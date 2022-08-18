С атласными юбками, бохо и в спортивной версии: лучшие образы с эспадрильями для комфортного вечера

Эспадрильи — это легкая летняя обувь, которую носят и женщины, и мужчины. Они напоминают тапочки с задником и имеют плоскую веревочную подошву из джута. Верх изготавливают из текстиля и замши, редко из гладкой кожи. Эспадрильи носят на босу ногу, они являются неформальной летней обувью.

Летом большинство девушек для создания вечерних образов отдают предпочтение удобной обуви. Эспадрильи на танкетке или плоской подошве – прекрасная альтернатива неудобным каблукам на вечер, и это неправда, что комфорт несовместим с элегантностью.

С атласными юбками

Чтобы создать безупречный вечерний наряд, стоит положиться на базовые вещи, такие как белая рубашка оверсайз и атласная юбка цвета шампанского. Дополнить наряд двухцветными эспадрильями на танкетке из кожи цвета экрю с широкими черными лентами, придающие образу идеальный штрих.

Эспадрильи с ремешком на пятке с длинным платьем

Длинные платья идеально подходят для летнего ужина. К нему можно подобрать эспадрильи ручной работы, сшитые из льна и джута. Они снабжены высокой танкеткой и эластичной застежкой.

С платьем с цветочным рисунком

Черный цвет всегда актуален, когда речь идет об одежде для вечернего мероприятия. С эспадрильями на танкетке хорошо сочетаются платья в стиле бохо с цветочным рисунком. К наряду можно подобрать эспадрильи из хлопка черного цвета с джутовой натуральной подошвой.

С короткими платьями

Вместо закрытых эспадрилий с лентами можно выбрать модель, которая больше похожа на босоножки на высоком каблуке, но с удобной танкеткой и плетеными ремешками и изящным браслетом, удерживающих обувь на щиколотке.

Модели на плоской подошве

Если высокая танкетка не для вас, и вы любите обувь на плоской подошве, их всегда можно комбинировать с эпадрильями на плоской джутовой подошве.

В спортивном стиле

Эспадрильи в этом сезоне настолько популярны, что теперь можно найти модели в спортивном стиле. Носить их можно с комплектом их шортов, черного топа и блузой оверсайз. Это идеальный образ для самых непринужденных ночных прогулок.