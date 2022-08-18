 

Мнение: РНГ – ДНРизация всея Руси

18.08.2022, 21:00, Разное
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У Девола по “обнищанию” в РФ – хлестко и метко. Да, похоже, все идет к тому, что это не РФ захватит ДНР, а наоборот – ДНР захватит Россию и станет везде одна сплошная ДНР.

“Все носятся с прогнозом старого Аганбегяна и страдают по поводу “обнищания” обитателей хинтерланда в РФ.

Все это ерунда. РФ, равно как и некоторые соседние вольеры, взяла твердо курс на снижение углеродного следа, снижение потребления и деиндустриализацию. Все это уже было обкатано на практическом полигоне в виде двух РНГ (русских национальных государств) – ЛНР и ДНР.

Там уровень жизни населения был снижен где-то в среднем в три раза по сравнению с 2013 годом. В 2021 году средняя зарплата в ДНР была около 10 тысяч рублей, а в начале 2022 года формально доросла до 15 тысяч.

У власти – бандиты, законов нет, полный беспредел. Российские трансферты разворовывались в нулину. Об этом полигоне будущего Русского Национального Государства уже писал в блоге с цифрами.

Никаких бунтов, кстати, в этих гадюшниках не было, а тех, кто протестовал, вылечили подвалами. Так что теперь задача у гномов вполне посильная – привести оставшуюся РФ к примерно тому же уровню, который есть в ДНР-ЛНР. Не сразу и не везде, конечно. Но года за 3-4 вполне управятся.

И о нищете напоследок. Если у вас нет общества потребления, то зачем вам платежеспособные потребители? Посмотрите, с какими радостными рожами начальники говорят о крахе автомобильной отрасли в дистрикте! Подлый люд перестанет забивать дороги! Это же праздник.

Кроме того, поскольку РФ теперь из войн вылезать не будет, то нищих можно будет легко вербовать на контракт в кондотьеры” (Дмитрий Пономарев)

Источник: Размышления вольного социолога


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