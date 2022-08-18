Мнение: Новое платье короля

Новый образ боксера Усика, которого в отечественных медиа некоторое время продавала как адекватного украинца православной ориентации, "древнерусского воина", "носителя культурных кодов" и т.д.

Там еще смешное видео с ним,

Многие проблемы на Украине возникали и возникают, в том числе потому, что у операторов процесса достаточно странные представления о подборке кадров для формирования образа "адекватных украинцев". А потом, когда они себя проявляются, возникает чувство испанского стыда сопровождающего многие события как 2014-го, так и 2022-го года.

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