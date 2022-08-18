Мнение: Пожары

Пожары в Рязанской области, запах гари от которых дошел до Москвы, теперь дополняются торфяными пожарами во Владимирской области, и, возможно, постепенно перебросятся в Московскую область. Возникает дежавю – повторение 2010 года.

Отличие от событий 12-летней давности в том, что сегодня значительное число людей остаются ослабленными после медицинского террора, который почти два года подряд вели против них власти. В 2010 году чуть ли не вдвое выросла смертность среди людей с хроническими заболеваниями органов дыхания, в этот раз при повторении той истории среди выживших после того, что творили с ними московские и подмосковные власти, может просто не хватить здоровья выдержать еще и эту напасть.

И, понятно, что за 12 лет медицина стала гораздо хуже. А если добавить еще и санкции, которые существенно сократили доступ к импортным препаратам, то картина получается достаточно безрадостной.

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