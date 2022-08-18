IT-эксперт: Онлайн-голосование – полностью российская разработка

Создание и внедрение таких систем дают возможность отечественным IT-компаниям получить новый опыт в разработке уникальных решений, которые можно экспортировать в другие страны, считает Лашин.

Специалисты готовили систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) к запуску на базе отечественных криптографических алгоритмов Polys.Гост. Участие в создании и доработке приняли десятки российских компаний, уточнил эксперт.

Лашин рассказал, что до запуска системы дистанционного голосования разработчики попросили хакеров попробовать взломать программу. Ни одна попытка не увенчалась успехом, констатировал он.

“Во-вторых, эксперты изучили все действия хакеров и их влияние на систему. По итогам анализа были предприняты меры, которые усилили безопасность и устойчивость электронного голосования. Полученный опыт может быть применен при создании аналогичных продуктов и инфраструктуры безопасности в других сферах”, – написал Лашин в своей колонке на портале “Техновыборы”.

Он выразил уверенность, что успех дистанционного голосования повысит доверие к подобным системам в других сферах, включая бизнес и банковскую отрасль. Разработанные российскими компаниями инновационные решения могут обеспечить России колоссальный прорыв в IT, считает Лашин.

Популярность дистанционного формата голосования среди москвичей растет. Исследование социологической группы Russian Field показало, что проголосовать онлайн намерены 42,6% жителей столицы, имеющих избирательное право.

С 9 по 11 сентября москвичи будут выбирать муниципальных депутатов. Голосование состоится во всех районах, кроме Щукина и большей части ТиНАО.