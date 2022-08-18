В Университете Тохоку представили солнечные панели с прозрачностью до 79%

Японские специалисты провели исследование, в результате которого были созданы новые солнечные элементы на основе оксида олова. Их преимущество в еще большей эффективности работы и прозрачности до 79%.

По словам специалистов из Университета Тохоку, именно оксид олова помог добиться получения таких характеристик. Слой этого материала вместе с дисульфидом вольфрама расположили между слоями оксида вольфрама, что в тысячу раз увеличило эффективность преобразования энергии света в электричество.

Новые солнечные элементы найдут применение во многих сферах благодаря своей прозрачности и еще большей эффективности. В скором времени разработка будет запущена в массовое производство.