 

В «Единой России» рассказали о подготовке корпуса наблюдателей к Единому дню голосования

18.08.2022, 20:03, Новости дня
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«Единая Россия» организовала лекции, на которых рассказывают о статусе наблюдателей, порядке их назначения, ходе голосования, особое внимание уделяется типичным спорным ситуациям и правовым аспектам работы.

«Наблюдатели от «Единой России» четко понимают процедуру голосования и будут следить за тем, чтобы оно прошло открыто и честно, строго в рамках закона. Партия использует цифровой модуль «Наблюдатель», который позволяет в режиме онлайн передавать информацию с каждого УИКа в каждом регионе, районе, муниципалитете напрямую в федеральный ситуационный центр. Он будет работать в режиме постоянного мониторинга в Центральном исполкоме «Единой России». Аналогичные ситуационные центры будут созданы во всех регионах, где проходят выборы», – рассказал заместитель секретаря генсовета партии Сергей Перминов, его слова приводятся на сайте партии.

Он также отметил, что отдельное направление обучения наблюдателей посвятят работе в условиях «беспрецедентного внешнего давления и технологических угроз извне».

«Наши оппоненты из-за рубежа не оставляют работу «Единой России» без внимания. Мы фиксируем постоянные DDoS-атаки на партийные цифровые системы и уверенно отбиваем их. И мы уверены, что на выборах также будут использованы информационные вбросы, массовые кампании, попытки влиять на общественные настроения внутри страны и другие недопустимые методы с целью дискредитации выборов. Обязательно в случае обнаружения необходимо предавать эти факты огласке. Задача «Единой России» и ее наблюдателей – отстаивать честность выборов и их результаты», – подчеркнул Перминов.

Напомним, в Единые дни голосования, 9-11 сентября, 43 избирательные кампании пройдут в 34 субъектах России. В регионах будут голосовать за депутатов регионального и местного уровней – состоятся выборы в шесть законодательных собраний субъектов России, 12 городских дум, органы МСУ. Также в ЕДГ-2022 пройдет 15 кампаний по выборам губернаторов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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