В офисе генсека ООН высказались о сроках полного прекращения огня на Украине

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на встрече с президентами Украины и Турции Владимиром Зеленским и Реджепом Тайипом Эрдоганом обсуждал усилия по урегулированию на Украине, однако до конкретных переговоров по остановке боевых действий еще далеко, сообщил заместитель представителя генсека Фархан Хак.

По его словам, на переговорах, в частности, обсуждались миссия МАГАТЭ на Запорожскую АЭС и миссия по установке фактов обстрела СИЗО в Еленовке.

«Сказать что-то большее про усилия по прекращению боевых действий нельзя. Очевидно, что на сегодняшний день боевые действия продолжаются», – цитирует ТАСС Хака.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на трехсторонней встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и генеральным секретарем Антониу Гутерришем обсуждались возможные пути окончания конфликта на Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что согласовал с генсеком ООН Антониу Гутерришем параметры возможной миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

Также стало известно, что Турция пообещала принять участие в восстановлении инфраструктуры Украины.

Напомним, во Львове прошли трехсторонние переговоры президентов Турции и Украины Тайипа Эрдогана, Владимира Зеленского и генсека ООН Антониу Гутерриша.

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