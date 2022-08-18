“Сколько есть, столько и уделяю”: все свободное время Лариса Долина посвящает внешнему виду и уходу за собой

Певица Лариса Долина, которой 66 лет, придерживается того мнения, что женщина всегда должна нравиться самой себе. И возраст в этом деле вовсе не помеха. Звезда считает, что для этого нужно отбросить лень и уделять как можно больше времени уходу за собой. Сама певица следует этому правилу, и, судя по ее прекрасному внешнему виду, оно работает. Что еще помогает не стареть знаменитой артистке?

Сцена дает силы

Очередная перемена во внешности явно пошла на пользу народной артистке России. Она заметно похудела, похорошела, стала выглядеть намного моложе. Каждый ее выход на сцену удивляет и радует ее поклонников, им очень приятно не только наслаждаться ее уникальным голосом, но и созерцать ее удивительное преображение.

Довольно часто журналисты спрашивают у Ларисы Александровны, как в ее зрелом возрасте она умудряется много работать и так великолепно выглядеть. На что звезда российской эстрады отвечает, что, вероятнее всего, силы ей дает сцена. Там она ощущает себя словно рыба в воде, это абсолютно ее среда. Она не чувствует усталости даже по окончании концерта. Каждое вступление ассоциируется у нее с глотком свежего воздуха.

Нужно любить жизнь и ухаживать за собой

Кроме того, любовь к жизни также способствует ее восстановлению. По мнению Долиной, чтобы чувствовать себя хорошо, нужно жить в гармонии со своим сердцем, душой, совестью. При этом использования процедур, ухаживающих за лицом, телом, артистка не исключает. Когда ее спрашивают, много ли времени она уделяет уходу за собой, певица сообщает:

К сожалению, столько, сколько есть, столько и уделяю. Есть всякие способы для этого. Надо просто не лениться.

То есть получается, что уходу за собой отдается львиная доля свободного времени.

Взаимная любовь как жизненный стимул

Блеску в глазах артистки, ее задору способствует и еще один немаловажный фактор. Она призналась, что сейчас в ее сердце царит любовь, но как долго она длится и кто ее избранник, она не уточнила. По мнению певицы, каждая женщина хочет любить и быть любимой. К счастью, она сама сейчас находится именно в таком чудесном состоянии. И это дарит ей заряд долголетия – и как женщине, и как творческому человеку.

Поддержка молодых талантов

Связь с современной молодежью является для Ларисы Александровны дополнительным источником молодости. Ее поддержка очень помогает талантливым юношам и девушкам. Недавно Долина записала клип с Гариком Зебеляном, который когда-то участвовал в программе “Голос. Дети”. Среднюю школу он окончил в 2022 году.

До встречи со знаменитостью парень сильно волновался. Он признается, что ему было очень страшно: тряслись губы и коленки. Но, познакомившись с певицей поближе, Зебелян понял, что его страхи напрасны. Поддержав Гарика, она сказала, что и теперь волнуется перед каждым выходом на сцену.