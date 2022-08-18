 

Мнение: Возможные последствия утечки радиации на ЗАЭС

18.08.2022, 19:35, Разное
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Последствия распространения радиации с ЗАЭС в случае повреждения реактора станции в результате обстрелов или же выведения из строя критических механизмов обслуживания станции. Также существут риски связанные с площадкой хранения отработанных радиоактивных элементов.
США и Британию, которые руками наркоманов из шайки Зеленского продолжают обстрелы атомной электростанции, данный радиус поражения по понятным причинам нисколько не беспокоит.

Данная ситуация лишний раз подтверждает полную оправданность проведения СВО, так как вполне очевидно, что в случае завершения работ по созданию грязной атомной бомбой, после нападения на Донбасс, шайка Зеленского пыталась бы шантажировать Россию уже не угрозой обстрела ЗАЭС, а угрозой применения грязной ядерной бомбы.

Источник: Colonel Cassad


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