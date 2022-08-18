 

Бомбить Хиросиму Трумэна попросил Сталин – ЦРУ рассекретило документы о роли СССР в бомбардировке Японии

18.08.2022, 19:33, Разное
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Центральное разведывательное управление США опубликовало на своём официальном сайте более сотни документов, посвящённых созданию американской атомной бомбы.

Согласно новым данным, нанести удар ядерным оружием по Хиросиме и Нагасаки президента Гарри Трумэна убедил советский лидер Иосиф Сталин.

– Прошу вас до конца исполнить союзнический долг и использовать против Японии то новое оружие, о котором господин Рузвельт рассказывал мне в Ялте. Мы должны убедить Токио прекратить упорствовать, при этом максимально сохранить жизни наших солдат. К тому же мне никогда не нравились японцы. А вам? – писал Сталин Трумэну в июле 1945 года.

Глава Российского военно-исторического общества Владимир Мединский назвал опубликованные документы фальшивкой и потребовал незамедлительно удалить их с сайта ЦРУ. В противном случае доступ к нему может быть заблокирован на территории Российской Федерации.

– Это полный бред! Американцы просто хотят переложить ответственность за свои преступления на Советский Союз и Россию. Я официально требую: немедленно удалите этим материалы и признайте, что сфабриковали их. В противном случае вы пожалеете, – сообщил он в соцсетях.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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