Бомбить Хиросиму Трумэна попросил Сталин – ЦРУ рассекретило документы о роли СССР в бомбардировке Японии

Центральное разведывательное управление США опубликовало на своём официальном сайте более сотни документов, посвящённых созданию американской атомной бомбы.

Согласно новым данным, нанести удар ядерным оружием по Хиросиме и Нагасаки президента Гарри Трумэна убедил советский лидер Иосиф Сталин.

– Прошу вас до конца исполнить союзнический долг и использовать против Японии то новое оружие, о котором господин Рузвельт рассказывал мне в Ялте. Мы должны убедить Токио прекратить упорствовать, при этом максимально сохранить жизни наших солдат. К тому же мне никогда не нравились японцы. А вам? – писал Сталин Трумэну в июле 1945 года.

Глава Российского военно-исторического общества Владимир Мединский назвал опубликованные документы фальшивкой и потребовал незамедлительно удалить их с сайта ЦРУ. В противном случае доступ к нему может быть заблокирован на территории Российской Федерации.

– Это полный бред! Американцы просто хотят переложить ответственность за свои преступления на Советский Союз и Россию. Я официально требую: немедленно удалите этим материалы и признайте, что сфабриковали их. В противном случае вы пожалеете, – сообщил он в соцсетях.

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