 

Мнение: Об автопроме сверхдержавы… Как обходятся санкции?

18.08.2022, 19:30, Разное
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Продажи авто в России упали драматически. Хоть новых, хоть подержанных. Об этом свидетельствует уже достаточно длинный ряд статистических данных. Но эта пока не беда: в периоды неопределённости дорогие покупки обычно откладываются.

Беда в том, что и с комплектующими, а также запчастями начались проблемы в связи с логистическими трудностями. Что тут можно поделать?

Креативный, основаный на “русской смекалке” ответ под катом…

На фото

Кажется, тут всё ясно. Пока процесм “каннибализма” идёт более-менее цивилизованно, через выкуп старья для восстановления другого такого же старья, на которое вдруг поднялся спрос. Но всему свой срок.

Как думаете, когда в регулярную практику и полицейские сводки вернутся угоны авто чисто на запчасти?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика


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