 

ERR – демонтаж нарвского танка привёл к крупнейшим кибератакам со времён переноса Бронзового солдата

18.08.2022, 19:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

После демонтажа нарвского танка и других советских монументов Эстония подверглась самым масштабным с 2007 года «российским кибератакам». Однако, как пишет ERR, заместитель вице-канцлера по цифровому развитию Министерства экономики и коммуникаций Эстонии Луука Кристьян Ильвес заявил, что кибератаки не увенчались успехом, потому что страна была к ним готова.


AP

После демонтажа нарвского танка и других советских монументов Эстония подверглась самым масштабным с 2007 года «российским кибератакам». Как пишет ERR, об этом сообщил заместитель вице-канцлера по цифровому развитию министерства экономики и коммуникаций Луука Кристьян Ильвес.

«В среду Эстония подверглась самым масштабным с 2007 года кибератакам. Попытки DDoS-атак были направлены как на государственные учреждения, так и на частный сектор», — написал в социальных сетях Ильвес.

Однако, пишет портал, «кибератаки прокремлёвских хакеров» после вывоза нарвского танка не увенчались успехом, потому что Эстония была к ним готова.

«Атаки не увенчались успехом. Цифровая среда Эстонии в полном порядке. Никакие услуги не пострадали, за некоторыми (временными) исключениями, все веб-сайты также были доступны в течение дня. Атаки прошли почти незамеченными для жителей Эстонии», — добавил Ильвес и поблагодарил команду департамента государственной инфосистемы.

Ильвес добавил, что как руководитель данной сферы он спал прекрасно, зная, что Эстония хорошо защищена.

Отдел рассмотрения инцидентов RIA в течение суток выявил 24 заражённых вредоносными программами веб-сайта и сервера, через которые предпринимались попытки атаковать и заражать устройства эстонских интернет-пользователей. В ходе мониторинга были обнаружены 137 устройств, заражённых вредоносными программами, — об этом сообщили интернет-провайдерам.

«Прошлой ночью было совершено 12 DDoS-атак на различные государственные учреждения или их сайты. Также было четыре DDoS-атаки, направленные на организации частного сектора, но за ними также просматривается желание атаковать ту или иную государственную службу. Восемь DDoS-атак были направлены на конкретные веб-сайты, и в восьми атаках была предпринята попытка забить пропускную способность канала передачи данных. В девяти атаках воздействия не было обнаружено, а в семи атаках могло произойти прерывание обслуживания на несколько минут», — сообщили в RIA.

 


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.02.22 / Мнение: Человеческое измерение

17.02.21 / Алексей Чадов с сыном, Мария Кожевникова с детьми и другие гости премьеры фильма “Конек-Горбунок”

07.03.22 / Мнение: Реакция нейтрализации

04.04.22 / Мнение: Хроника больной нации-5. Хрущев Кукурузник и специфика русского народа

29.10.20 / Ученые обнаружили гигантских эльфов на Юпитере

02.01.22 / Мнение: Поговори со мной по-русски

22.02.22 / Путин признал независимость «ДНР» и «ЛНР»

04.07.20 / Мнение: Ефремов за рулем не был: Тогда хватит покрывать “друга” – точнее, подругу

07.03.21 / Роспотребназдор проведёт санитарную проверку квартир участников несанкционированных митингов

28.07.22 / Медведев заявил, что будет работать над сохранением преимуществ Карелии для бизнесменов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика