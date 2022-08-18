 

Москвичи предложили проводить на ВДНХ экскурсии по фонтанам и местам киносъемок

18.08.2022, 18:45, Разное
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ВДНХ за последние годы преобразилась, благодаря комплексной реставрации. Сегодня это место является одним из самых любимых у гуляющих по городу москвичей и гостей. Дальнейшее развитие выставки определяли жители в рамках специального проекта на платформе “Город идей”. В нем приняли участие более 18 тысяч человек.

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что было получено свыше 1,6 тысячи идей дальнейшего развития ВДНХ. Эксперты и сами горожане выбрали самые интересные. Например, некоторые предложили создать прогулочный маршрут по местам съемок известных фильмов, другие – мобильное приложение, в котором будет храниться вся информация о выставке, а кто-то – сделать онлайн-альбом с фотографиями и историями посетителей.

Тема “ВДНХ развлекательная” оказалась самой популярной на этапе “Предлагай”. Было принято и около 680 идей. На 150 предложений меньше было в категории “ВДНХ сервисная”. По теме “ВДНХ спортивная” поступило порядка 400 идей. По мнению москвичей, волонтеров можно было бы привлекать к озеленению территории, проведению экскурсий по фонтанам.

В тематических обсуждениях проекта его участники оставили более двух тысяч комментариев. Тема “ВДНХ парковая” – самая актуальная, как оказалось. Было получено по ней 810 комментариев. Значительно меньше отзывов было по теме “ВДНХ гастрономическая” – 662, и еще меньше в направлении “День развлечений на ВДНХ”.

Когда начался этап “Оценивай”, москвичи оставили свыше 57 тысяч оценок. Самые популярные идеи, согласно итогам голосования, в будущем реализуют.

Развитие ВДНХ – 40-й проект на платформе “Город идей”, которая была запущена в 2014-м. На ней жители Москвы высказывают свое мнение, делятся идеями насчет улучшения жизни в столице. Платформа развивается благодаря ГКУ “Новые технологии управления” и московскому департаменту информационных технологий.

Ранее сообщалось о том, что на ВДНХ отреставрировали 26 объектов культурного наследия за последние восемь лет, сейчас восстанавливается 10 павильонов. Подробно о том писали “Дни.ру”.


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