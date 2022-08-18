 

Чем запомнилась церемония награждения телевизионной премии “Лотос”

18.08.2022, 18:45, Разное
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31 июля прошло грандиозное событие – шестая церемония вручения наград телевизионной премии “Лотос”. Премия представила по-настоящему талантливых и выдающихся людей в разных областях, на которых важно и нужно равняться.

Особое внимание было уделено теме красоты и здоровья. “Открытием года” была признана Анастасия Радкова, которая разработала авторскую методику корректировки состояния человека. Проект Шушаны Исраелян
“Ключ к стройности” возглавил рейтинг лучших онлайн-проектов, посвященных здоровью. Также наград удостоились Анастасия Новикова и Михаил Алексеев, которые были признаны мастерами в своем деле.

В этом году впервые в истории премии номинантам была присуждена престижная награда “Гран-при”. Прорывом года в этой категории стал Руслан Баринов, представивший альбом “Когда ты была рядом”. Его композиции проникнуты искренними чувствами, а потому получили признание слушателей всевозможных интернет-платформ.

Говоря о теме просвещения, нельзя не отметить международную академию нумерологии “Альвасар”, которая была признана лучшей в своем деле и удостоена высшей награды. Ее основатели – атворы множества книг, а также настоящие борцы за авторские права своего издательского дома.

Для гостей церемонии также было подготовлена специальная развлекательная программа. Для них выступили звезды отечественной эстрады: Гиа Гагуа, легендарная группа “Воровайки”, Андрей Алексин, Герман Грач, Антон Наумов и многие другие артисты.


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