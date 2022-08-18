 

Британские палеонтологи нашли окаменелость самого древнего хищника Земли

18.08.2022, 18:41, Разное
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Специалисты в области палеонтологии из Британии опубликовали в журнале Nature Ecology & Evolution результаты своей исследовательской работы. Они описали обнаруженные отпечатки тела самой большой и древней медузы. Оказывается, ей более 550 миллионов лет.

Окаменелости с опечатками нашли в центральной части Великобритании недалеко от Чарнвудского леса. Исследование показало, что древняя медуза чем-то напоминает стрекательных и кораллы. Тело существа большое и похоже на винный бокал или фонарь.

Специалисты уверены, что найденная медуза может считаться предком всех современных видов этого класса животных. Назвали ее Auroralumina attenboroughii, а перевести это дословно можно как «фонарь Аттенборо». Это сочетание одновременно символизирует и форму медузы, и отдает дань памяти археологу Аттенборо, который сделал в этом районе Англии множество полезных находок.


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