В МИД оценили перспективу возможного столкновения с США и НАТО

Прямое столкновение с США и НАТО не в интересах Москвы, Россия как ядерная держава продолжит действовать максимально ответственно, сообщил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.

«Подчеркну, что наши вооруженные силы оснащены современным и высокоточным обычным (не ядерным) вооружением, которое позволяет в полной мере реализовывать цели и задачи, поставленные президентом РФ в целях СВО на Украине. Россия как ядерная держава продолжит действовать максимально ответственно, прямое столкновение с США и НАТО не в наших интересах», – сказал Нечаев на брифинге, информирует РИА «Новости».

Он добавил, что «Россия никогда не бряцала оружием, тем более ядерным. Но события на Украине, куда американцы и их союзники влезли по уши, снабжая режим в Киеве различными вооружениями, в том числе тяжелыми и ударными, наглядно показывают, что столкновение с коллективным Западом вполне реально».

По словам Нечаева, правящие в США, Великобритании и Евросоюзе либерал-глобалистские круги допускают разговоры о понижении порога применения ядерного оружия, подчеркнув, что подобные угрозы озвучивает не Россия.

Ранее Нечаев заявил, что использование Россией сил ядерного реагирования, согласно военной доктрине страны, возможно исключительно как ответная мера на агрессию или при угрозе существования государства.

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