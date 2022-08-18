 

Лидеры Сербии и Косово не достигли соглашения на переговорах в Брюсселе

18.08.2022, 18:40, Новости дня
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Президент Сербии Александр Вучич и «премьер» самопровозглашенного Косово Альбин Курти в ходе раунда диалога в Брюсселе не смогли прийти к соглашению по урегулированию, сообщил по итогам переговоров глава евродипломатии Жозеп Боррель.

«Мы пока не достигли соглашения, но это не конец истории. Оба лидера договорились о необходимости продолжить диалог, переговоры возобновятся в ближайшие дни. Пока есть время до 1 сентября, я не сдаюсь», – цитирует его РИА «Новости».

По словам Борреля, разногласия между Белградом и Приштиной сохраняются, однако оба лидера осознают безальтернативность диалога.

«Между лидерами сохраняются разногласия по тому, каким в итоге должен быть статус отношений Сербии и Косово, но они согласны продолжать переговоры на регулярной основе в ближайшее время для ускорения процесса нормализации отношений», – отметил он.

Вучич и Курти в четверг приняли участие в новом раунде диалога под эгидой ЕС в Брюсселе. Боррель перед началом переговоров призвал стороны к всеобъемлющему урегулированию.

Напомним, Приштина собиралась объявить недействительными сербские документы. Сербское население Косова и Метохии вышло на протесты и начало сооружать баррикады. Подразделения армии Сербии были стянуты к границе с Косовом и приведены в полную боевую готовность. Вучич призвал международное сообщество повлиять на власти непризнанного Косова. Он пообещал, что «сдачи не будет, и победит Сербия». В результате Косово отложило запрет на сербские документы.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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