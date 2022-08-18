В Запорожской области объяснили последствия отключения ЗАЭС

Остановка Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) запустит энергетический кризис на Украине, для повторного запуска реактора нужны годы, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

«Если говорить о подконтрольных [президенту Украины Владимиру] Зеленскому территориях, то для них сразу же начнется энергетический кризис, потому что ЗАЭС выдавала от 25 до 32% всей электроэнергии, которой пользовалась эта территория», – сказал Рогов в эфире «России 1», передает РИА «Новости».

Он пояснил, что сейчас доля электроэнергии больше, до недавних дней объем поставляемой электроэнергии доходил до 70-72 млн рублей каждый день.

«Эта электроэнергия решала все текущие проблемы, плюс подконтрольные Зеленскому территории сегодня являются экспортерами этой энергии, на чем зарабатываются немалые деньги как раз высшим руководством данного режима», – добавил Рогов.

По его словам, ЗАЭС работает лишь на 17-20% от мощности, но пока не законсервирована.

«Остановить реактор – это не проблема, это 5-10 секунд. Но потом года два надо будет выхолаживать, и это миллионы кубометров, которые надо будет прогонять, чтобы не произошло опасного процесса. По сути, тогда в Украине начнется энергетический кризис», – заключил Рогов.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщали, что из-за действий Киева на Запорожской АЭС может возникнуть ситуация, сопоставимая с Чернобылем и Фукусимой.

Минобороны утверждает, что Киев планирует в пятницу, 19 августа, осуществить резонансную провокацию на Запорожской АЭС во время посещения Украины генсеком ООН Антониу Гутерришем. Москва заявила, что украинские власти занимаются ядерным шантажом.

Расположенная в Энергодаре Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе – находится под контролем ВС России. Украинские войска ведут массированный обстрел территории станции, используя в том числе беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. В большинстве случаев атаки отражают системы противовоздушной обороны, однако фиксируются попадания снарядов в объекты инфраструктуры и в район хранилища ядерных отходов. Москва призывала Запад прекратить интриги по ситуации с Запорожской АЭС и повлиять на Киев для прекращения обстрелов атомной станции.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как можно защитить Запорожскую АЭС. В частности, эксперты предложили либо вовсе остановить работу станции, либо снизить еще мощность до минимальных значений.

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