 

В Запорожской области объяснили последствия отключения ЗАЭС

18.08.2022, 18:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Остановка Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) запустит энергетический кризис на Украине, для повторного запуска реактора нужны годы, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

«Если говорить о подконтрольных [президенту Украины Владимиру] Зеленскому территориях, то для них сразу же начнется энергетический кризис, потому что ЗАЭС выдавала от 25 до 32% всей электроэнергии, которой пользовалась эта территория», – сказал Рогов в эфире «России 1», передает РИА «Новости».

Он пояснил, что сейчас доля электроэнергии больше, до недавних дней объем поставляемой электроэнергии доходил до 70-72 млн рублей каждый день.

«Эта электроэнергия решала все текущие проблемы, плюс подконтрольные Зеленскому территории сегодня являются экспортерами этой энергии, на чем зарабатываются немалые деньги как раз высшим руководством данного режима», – добавил Рогов.

По его словам, ЗАЭС работает лишь на 17-20% от мощности, но пока не законсервирована.

«Остановить реактор – это не проблема, это 5-10 секунд. Но потом года два надо будет выхолаживать, и это миллионы кубометров, которые надо будет прогонять, чтобы не произошло опасного процесса. По сути, тогда в Украине начнется энергетический кризис», – заключил Рогов.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщали, что из-за действий Киева на Запорожской АЭС может возникнуть ситуация, сопоставимая с Чернобылем и Фукусимой.

Минобороны утверждает, что Киев планирует в пятницу, 19 августа, осуществить резонансную провокацию на Запорожской АЭС во время посещения Украины генсеком ООН Антониу Гутерришем. Москва заявила, что украинские власти занимаются ядерным шантажом.

Расположенная в Энергодаре Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе – находится под контролем ВС России. Украинские войска ведут массированный обстрел территории станции, используя в том числе беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. В большинстве случаев атаки отражают системы противовоздушной обороны, однако фиксируются попадания снарядов в объекты инфраструктуры и в район хранилища ядерных отходов. Москва призывала Запад прекратить интриги по ситуации с Запорожской АЭС и повлиять на Киев для прекращения обстрелов атомной станции.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как можно защитить Запорожскую АЭС. В частности, эксперты предложили либо вовсе остановить работу станции, либо снизить еще мощность до минимальных значений.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.06.21 / ЕБРР удучшил прогноз роста экономики Украины в 2021 году

31.05.22 / Депутаты Рады выразили недоверие омбудсмену Украины

29.07.21 / Представители ООН обеспокоены большим количеством астероидов, угрожающих Земле

14.02.22 / Дипломатам США велели уничтожить компьютеры и телефоны в посольстве в Киеве

29.06.21 / Россиянин утонул в Черногории

29.01.21 / Расследование о дворце Путина набрало более 100 млн просмотров

17.08.21 / Newsweek – в соцсетях усилились призывы к импичменту Байдена после прихода к власти Талибана

25.08.21 / ОБСЕ зафиксировала танки, гаубицы и системы залпового огня на оккупированной части Донбасса

22.01.22 / Один из лидеров “Демсокири”: Если РФ вторгнется, сначала будут гореть российские танки, потом – Кремль

01.10.21 / Томские ученые разработали новую технологию предотвращения взрывов в шахтах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика