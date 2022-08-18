Байкерские сапоги, кроссовки класса люкс и балетки: стильная обувь, которая будет доминировать этой осенью

Дизайнеры представили на подиумах обувь, которая будет в моде этой осень. От байкерских сапог и кроссовок до балеток – каждый может выбрать модель на свой вкус. Мы собрали подборку идей, которые вдохновят вас на создание осеннего гардероба и помогут вам разнообразить свои повседневные образы.

Обувь на платформе

Платформа визуально стройнит и удлиняет ноги. Но помните о том, что такая модель обуви не должна выглядеть вызывающе, поэтому стилисты рекомендуют сочетать ее с образами в классическом стиле.

Ковбойские сапоги

Этой осенью в моде будут грубые ковбойские ботинки. Они были замечены на показе Miu Miu, где стилист Лотта Волкова сочетала их с полупрозрачным платьем с цветочной вышивкой.

Туфли слингбэки

Туфли с закрытым носком и открытой пяткой больше подходят для теплой погоды, но модный дом Chanel предлагает сочетать эту модель обуви с теплыми чулками и носками.

Сапоги выше колена

Осенний сезон невозможно представить без сапог, вопрос лишь в том, какой стиль будет преобладать в этом году. В моду снова возвращаются мини-юбки, которые отлично сочетаются с высокими сапогами и длинными мягкими свитерами.

Балетки

Очаровательный тренд, на который также стоит обратить внимание, — это балетки. Дополняют этот образ белые носки, которые вызывают ассоциации со школьной формой.

Уличный шик

Мы уже привыкли к сочетанию романтичных платьев и топов. Копенгагенский дизайнер облачно-пушистых платьев Сесилия Бансен подарила своим моделям нейлоновые ботильоны с практичными ремешками, украшенными цветами. Для разнообразия Dior представил футуристическую модель с красноречивым названием The Next Era.

Кроссовки класса люкс

Adidas Gazelle претендует на то, чтобы этой осенью стать лучшими кроссовками, особенно благодаря сотрудничеству с модным домом Gucci.

Культовый статус этой модели подтверждает и тот факт, что это, пожалуй, единственные кроссовки, которые Кейт Мосс включила в свою коллекцию обуви.