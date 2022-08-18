 

Новый закон обяжет родителей невесты предоставлять двухлетнюю гарантию

18.08.2022, 17:33, Разное
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В ходе осенней сессии Госдумы депутаты рассмотрят законопроект «Об ответственности родителей (опекунов) за морально-нравственные ценности лиц женского пола, вступающих в брак». По словам авторов инициативы, документ призван остановить сложившуюся в РФ тенденцию к массовым разводам в возрасте до 30 лет. 

В пояснительной записке к документу утверждается, что подавляющее большинство семейных конфликтов в стране происходит из-за ненадлежащего воспитания невесты, что зачастую приводит к созданию семейных союзов, «которых лучше было бы избежать». В новом законе депутаты предлагают ввести обязательную двухлетнюю гарантию на невесту. 

Под «гарантией» в законе подразумевается оптимальное состояния физического и психического здоровья девушки, а также беспрекословное исполнение пожеланий супруга (за исключением действий, нарушающих законодательство РФ). В случае нарушения в период гарантийного срока муж имеет право потребовать развода, а родители супруги обязаны возместить ему потраченные на неё средства.

«Именно так проверяется брак и искренность чувств, а родители отвечают за свою дочь не только морально, но и материально», – пояснил автор законопроекта Малхаз Салманов.

Чтобы не повышать градус напряжения в обществе, депутаты разрешат жениху подписать в ЗАГСе документ об отказе от гарантийного обслуживания. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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