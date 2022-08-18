В Москве построят 16 крупных спортивных объектов в 2022 году

В Москве активно развивается социальная инфраструктура. Сейчас в городе строится около 30 медицинских объектов, реализуется масштабная программа модернизации городских поликлиник. Также строится множество школ и детских садов. Не забывают возводить и крупные спортивные объекты. Таких за год построили 11, до конца года будет готово еще пять. Об этом рассказал председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

В 2022-м были введены в эксплуатацию Международный центр самбо и центр бокса в Лужниках и стадион “Москвич”. Помимо этого, по словам Войстратенко, завершилось строительство спортивных объектов районного значения: например, в Чертанове, Орехове-Борисове, поселке Мосрентген.

По словам

председателя Мосгосстройнадзора, скоро будет готов дворец спорта с бассейном и ледовой ареной в составе транспортно-пересадочного узла “Некрасовка” и физкультурно-оздоровительный комплекс с футбольным полем для спортивной школы “Зеленоград”.

А еще в ближайшем будущем введут в эксплуатацию четыре крупных спортивных сооружения, включая два объекта для подготовки профессиональных спортсменов и одно футбольное поле с подогревом в Ясеневе.

Недавно в столичном районе Алтуфьевский завершилось возведение легкоатлетического манежа для школы олимпийского резерва “Север”. Там смогут проводить соревнования городского уровня. В районе Восточное Измайлово построили спорткомплекс с бассейном и залом для художественной гимнастики. В том месте будут заниматься учащиеся Московского среднего специального училища олимпийского резерва № 1.

С начала 2022 года было выдано 15 разрешений на строительство спортивных объектов – например, центральной арены спортивного комплекса имени Э. А. Стрельцова для 15 тысяч зрителей. К 2025 году завершится обновление стадиона “Торпедо”, построенного в 1959 году для тренировок футбольной команды завода имени И. А. Лихачева (ЗИЛ). Тот объект станет современной ареной для соревнований как всероссийского, так и международного уровня.

За последние 10 лет в Москве было построено более 150 спортивных объектов.