 

В Москве построят 16 крупных спортивных объектов в 2022 году

18.08.2022, 17:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Москве активно развивается социальная инфраструктура. Сейчас в городе строится около 30 медицинских объектов, реализуется масштабная программа модернизации городских поликлиник. Также строится множество школ и детских садов. Не забывают возводить и крупные спортивные объекты. Таких за год построили 11, до конца года будет готово еще пять. Об этом рассказал председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

В 2022-м были введены в эксплуатацию Международный центр самбо и центр бокса в Лужниках и стадион “Москвич”. Помимо этого, по словам Войстратенко, завершилось строительство спортивных объектов районного значения: например, в Чертанове, Орехове-Борисове, поселке Мосрентген.

По словам
председателя Мосгосстройнадзора, скоро будет готов дворец спорта с бассейном и ледовой ареной в составе транспортно-пересадочного узла “Некрасовка” и физкультурно-оздоровительный комплекс с футбольным полем для спортивной школы “Зеленоград”.

А еще в ближайшем будущем введут в эксплуатацию четыре крупных спортивных сооружения, включая два объекта для подготовки профессиональных спортсменов и одно футбольное поле с подогревом в Ясеневе.

Недавно в столичном районе Алтуфьевский завершилось возведение легкоатлетического манежа для школы олимпийского резерва “Север”. Там смогут проводить соревнования городского уровня. В районе Восточное Измайлово построили спорткомплекс с бассейном и залом для художественной гимнастики. В том месте будут заниматься учащиеся Московского среднего специального училища олимпийского резерва № 1.

С начала 2022 года было выдано 15 разрешений на строительство спортивных объектов – например, центральной арены спортивного комплекса имени Э. А. Стрельцова для 15 тысяч зрителей. К 2025 году завершится обновление стадиона “Торпедо”, построенного в 1959 году для тренировок футбольной команды завода имени И. А. Лихачева (ЗИЛ). Тот объект станет современной ареной для соревнований как всероссийского, так и международного уровня.

За последние 10 лет в Москве было построено более 150 спортивных объектов.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.06.22 / Гребенщиков объяснил, почему от него ушла первая жена

04.11.20 / Мнение: Сладков против Чапаева – особенности национального примирения

28.03.22 / Весенние платья с цветочным принтом для веселого пикника, рок-концерта и других случаев жизни

24.10.20 / В России запретят символику НАТО из-за пропаганды АУЕ

09.03.21 / Журналисты Nexta обнаружили у Лукашенко тайный склад золотых тракторов

28.02.21 / Навального не зарегистрировали в качестве кандидата на выборах смотрящего по ИК-2

20.04.22 / Беседы неумных с неумными – Личное мнение

29.06.22 / Протестировано и одобрено кошками: как с легкостью сделать игрушки с кошачьей мятой

11.06.22 / Мнение: Турция-Греция. Традиционный конфликт

26.03.22 / Анна Заворотнюк рассказала о здоровье мамы и своих панических атаках

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика