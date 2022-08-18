 

Умерших пауков переквалифицировали в биороботов, которые хватают предметы

18.08.2022, 17:20, Разное
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Научные сотрудники Университета Райса из Соединенных Штатов Америки представили роботизированные клешни на основе лапок пауков. По их мнению, разработки в этом направлении приблизят людей к созданию более реалистичных роботов.

Эксперты убили пауком путем резкого снижения температур в камерах, где они содержались. Это помогло сохранить свойства конечностей. К такому методу умерщвления прибегают не впервые.

В тело пауков вставили тонкие иглы для подачи воздуха. В результате лапки самостоятельно сгибались и разгибались, а членистоногое могло выдержать в среднем до 700 циклов движений. Улучшить эксплуатационные характеристики биороботов предложили с помощью покрытия конечностей полимерами.


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